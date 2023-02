Mohammad Reza Dehshiri, Ambassadeur d’Iran: « Nous avons un engagement constructif envers les pays africains » Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Février 2023 à 22:32 | | 0 commentaire(s)|

Le 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran a été célébré le vendredi 10 février 2023. À cette occasion, l’ambassadeur de ce pays au Sénégal, en l’occurrence Mohammad Reza Dehshiri, a organisé une réception pendant laquelle il a magnifié la coopération avec le Sénégal et l’Afrique. La cérémonie de commémoration du […] Le 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran a été célébré le vendredi 10 février 2023. À cette occasion, l’ambassadeur de ce pays au Sénégal, en l’occurrence Mohammad Reza Dehshiri, a organisé une réception pendant laquelle il a magnifié la coopération avec le Sénégal et l’Afrique. La cérémonie de commémoration du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du pays, dont des députés, des imams des congrégations, des entrepreneurs. Dans son discours, l’ambassadeur d’Iran au Sénégal, Mohammad Reza Dehshiri, a souligné que le nouveau Gouvernement iranien a opté pour une politique étrangère équilibrée, dynamique, pragmatique et interactionniste. Laquelle, poursuit-il, donne la priorité à l’affermissement des relations extérieures avec les États africains. « Ce nouveau Gouvernement iranien a misé sur l’Afrique comme sa priorité. Ainsi, nous avons un engagement constructif envers les pays africains sur le principe du respect mutuel et de partage de technologies », a déclaré le diplomate, rappelant que l’Iran a toujours exprimé sa disponibilité de développer une coopération gagnant-gagnant avec les pays africains, notamment de l’Ouest. « L’Iran n’envisage jamais de monopoliser ses réalisations, mais souhaite partager ses connaissances, ses expériences et son savoir-faire dans tous les domaines avec les pays africains », insiste l’ambassadeur. Par ailleurs, il est revenu sur les relations entre la République islamique d’Iran et le Sénégal. Il a rassuré que ces relations sont actuellement en bon état. « Nous aurons l’occasion, cette année, de constituer la Commission mixte pour le renforcement des relations bilatérales dans tous les domaines », a soutenu M. Dehshiri. Ce dernier a profité de l’occasion pour exprimer la disponibilité de son pays à accompagner le Sénégal dans le domaine du raffermissement des liens culturels et scientifiques. Ainsi, il révèle que l’Iran s’engage à octroyer, chaque année, 5 bourses d’études pour des étudiants sénégalais ayant obtenu une moyenne de 16/20 pour poursuivre leurs études de master et doctorat dans les universités iraniennes, surtout en ingénierie du pétrole et du gaz. Pour sa part, la représentante du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Rocky Ndiaye, a abordé les relations « historiques » qu’entretiennent les deux pays. Elle a rappelé que le Sénégal est le premier pays d’Afrique subsaharienne à avoir installé une ambassade à Téhéran. « Depuis lors, les deux pays entretiennent d’excellentes relations d’amitié et de coopération solidement ancrées dans une dynamique constante et soutenue de renforcement de leur collaboration politique, économique et culturelle », dit-elle. Avant de saluer l’engagement du Gouvernement iranien à accompagner le Sénégal dans sa politique de renouvellement du parc automobile. Elle a, dans le même sillage, évoqué les importantes réalisations de la République islamique de l’Iran au Sénégal. Pour étayer ses propos, elle a cité la construction de deux centrales électriques ainsi que l’édification de la ligne haute tension Tobène-Touba-Kaolack, financée par l’Iran. Tout compte fait, elle estime que les deux pays peuvent relever le domaine de leurs échanges puisqu’il existe encore un vaste potentiel dans ce domaine. Pour elle, il faut identifier de nouvelles opportunités iraniennes au Sénégal, mais aussi favoriser l’exportation du savoir-faire sénégalais en Iran. Aliou DIOUF



Source : Source : https://lesoleil.sn/mohammad-reza-dehshiri-ambassa...

Accueil Envoyer à un ami Partager