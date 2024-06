Moins de 226 millions de transactions enregistrées ce 24 juin 2024 à la BRVM.

En moyenne, la BRVM enregistre un milliard FCFA de transactions par jour. Mais à la fin de la séance de ce lundi 24 juin 2024, il n’a été répertorié que 225,492 millions FCFA contre 1,414 milliard FCFA le vendredi 21 juin 2024.



Les autres activités du marché de la BRVM sont aussi en baisse. C’est ainsi que la capitalisation du marché des actions s’est établie à 8 537,099 milliards contre 8558,277 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 21,178 milliards.



Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 3,306 milliards, à 10 214,234 milliards FCFA contre 10 217,540 milliards FCFA le vendredi 21 juin 2024.



Du côté des indices, on note une baisse généralisée comme la veille. C'est ainsi que l’indice BRVM Composite est en repli de 0,25% à 229,48 points contre 230,05 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,40% à 114,38 points contre 114,84 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a connu une régression de 0,56% à 108,59 points contre 109,20 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,07% à 1 060 FCFA), Total Sénégal (plus 6,38% à 2 500 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,29% à 760 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,75% à 2 095 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 3,31% à 12 500 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Société Générale Côte d’Ivoire (moins 6,21% à 19 405 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 4,46% à 3 000 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,53% à 1 230 FCFA), BOA Sénégal (moins 2,38% à 4 100 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 2,00% à 490 FCFA).



Oumar Nourou