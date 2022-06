Mollah Morgun fait une sortie incendiaire sur le Khalife général des Mourides et Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 00:22 | | 1 commentaire(s)| Mollah Morgun a fait une sortie incendiaire sur le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, qui a défendu Macky Sall et vilipendé Ousmane Sonko. A l'en croire, le guide religieux devait dire que c'est Macky Sall, le responsable des morts de mars 2021. "Ousmane Sonko n'a pas d'armes, comment peut-il tuer à mains nues ?", s'est-il interrogé. Pour l'activiste, le khalife est seulement imbu de ses intérêts, c'est pourquoi il défend Macky Sall et critique l'opposant.



