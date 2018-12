Mon Sidy À Moi… (Par Mamoudou Ibra KANE )

Mon Sidy à moi, c’est mon premier contrat de travail

Mon Sidy à moi, c’est mon premier salaire

Mon Sidy à moi, c’est le respect de la convention collective



Mon Sidy à moi, c’est le maître Mame Less Camara

Mon Sidy à moi, c’est mes premières responsabilités directionnelles

Mon Sidy à moi, c’est Walf Fm et ses fameux chariots de feu devenus historiques



Mon Sidy à moi, c’est l’amour et la passion du journalisme

Mon Sidy à moi, c’est Walfadjri, Futurs Médias, Emedia

Mon Sidy à moi c’est la visite à nous rendue de Sacré-Coeur (Walf) à la Médina (Rfm)



Mon Sidy à moi, c’est la famille de la Presse

Son indépendance, sa liberté et toutes les autres libertés



Mon Sidy à moi, c’est la responsabilité sociale du journaliste

Mon Sidy à moi, c’est la justice

Mon Sidy à moi, c’est la démocratie

Mon Sidy à moi, c’est l’alternance de 2000 et toutes les autres alternances

Mon Sidy à moi, c’est la révolution du téléphone portable



Mon Sidy à moi, c’est la confiance dans la jeunesse

Mon Sidy à moi, c’est le goût du risque et de l’entrepreneuriat

Mon Sidy à moi, c’est l’artisan de l’arabisant décomplexé

Mon Sidy à moi, c’est le défenseur acharné de la cause palestinienne

Mon Sidy à moi, c’est le soldat du rayonnement de l’islam

Mon Sidy à moi, c’est le dialogue islamo-chrétien



Mon Sidy à moi, c’est la voix du Peuple, la voix du bas-peuple, la voix des sans-voix



Mon Sidy à moi, c’est le Sénégal, l’Afrique, l’Universel



Mon Sidy à moi…c’est le mariage



Va Sidy ! Va ! Mission accomplie !

Sunt (Sidy) Lacrimae (Lamine) Nunc (Niass). Nos larmes (et nos prières) ne tariront jamais.



Mamoudou Ibra KANE

Ancien du Groupe Walfadjri

DG EMEDIA INVEST

