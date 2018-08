Monaco: Keita Baldé à l’Inter Milan, c’est fait

34 matches (en prenant en compte cette saison le Trophée des champions) pour 8 buts et 11 passes décisives. Le bilan de Keita Baldé à Monaco restera décevant, lui qui avait été enrôlé contre 25 M€ en provenance de la Lazio Rome la saison passée.



L’international sénégalais va retrouver la Serie A. Selon nos informations, son prêt avec option d’achat obligatoire à l’Inter Milan est désormais acté entre toutes les parties. Le joueur a ainsi terminé sa visite médicale et va signer son contrat.



Monaco va empocher près de 46 M€… sur deux saisons



Monaco perd un nouvel élément majeur de son effectif mais va s’y retrouver financièrement à partir de la saison prochaine. L’opération est donc un prêt obligatoire de 6 M€ dès cet été et une option d’achat, qui sera donc automatiquement levée l’été prochain par l’Inter, avoisinant les 40 M€. Conscient toutefois de perdre un élément offensif important, l’AS Monaco cherche activement son remplaçant avant la clôture du mercato, le 31 août.











Rmc