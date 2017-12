Mondial 2018 - Abdoulaye Diallo (gardien): « Aucune équipe ne me fait peur dans notre groupe » La voix posée, Abdoulaye Diallo, le gardien de Rennes (L1, France), garde toujours ce calme olympien. Le garçon est un pro, disponible, un comportement irréprochable sur et en dehors du terrain. Le dernier rempart des "Lions" sait ce qui l'attend dans les prochains mois. « Aucune équipe ne me fait peur dans notre groupe », déclare-t-il, dans les colonnes du quotidien "Stades".

« C’est un groupe relevé, mais abordable. De toutes ces équipes, il n’y a pas une qui est au-dessus des autres. Le Sénégal a une belle carte à jouer dans cette Coupe du Monde. C’est à nous maintenant de bien travailler, de bien se préparer également pour passer cette phase de poules », a dit Abdoulaye Diallo concernant la poule des "Lions" de Aliou Cissé pour la Coupe du monde Russie 2018.



A la question de savoir si la poule est équilibrée ou non, s’il y a une équipe à craindre ou non, le gardien du Sénégal répond : « Franchement, je ne sais pas. Comme je l’ai dit tantôt, toutes ces équipes se valent. Il n’y a pas une qui me fait plus peur que l’autre».



Pour lui, se retrouver devant les attaquants de classe mondiale comme Falcao (Colombie), Lewandowski (Pologne), entre dans le cadre du plaisir à être sur un terrain. Il dit : « c’est un plaisir de jouer contre ce genre d’attaquants. Quand on joue la Coupe du monde, on ne s’attend pas à faire face à de petits joueurs. Toutes les équipes se sont battues pour être présentes à cette compétition. Donc, il faut respecter tout le monde ».



Actuellement, Abdoulaye Diallo est gardien remplaçant à Rennes (élite français) à cause d’une longue blessure (7 semaines). Etant conscient que la Coupe du monde s’approche et forcément, le gardien des "Lions" du Sénégal veut la jouer. Alors son objectif doit être de chercher un club dès le mercato prochain, en janvier. Sinon il réduira ses chances de participer à cette Coupe du monde.

