Mondial 2018 : Diego Maradona hospitalisé après la victoire de l’Argentine (vidéo)

Diego Maradona a été le centre d’attention lors de la rencontre. Ses faits et gestes ont été filmés par les caméras. Alors qu’il avait célébré le premier but de Messi par une prière, Maradona a été déçu par l’égalisation du Nigeria après un but sur penalty de Victor Moses.







Cependant, le but miraculeux de Rojo à la dernière minute a été un soulagement pour Maradona et le peuple argentin. Après sa célébration du but, El Pibe a brandi deux doigts d’honneurs face à la caméra, un geste jugé déplacé par les fans du football.







L’émotion du match était trop forte pour Maradona. Selon des images et vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on y voit l’ancien footballeur soutenu par un homme et emmené dans une loge VIP.







ESPN rapporte qu’il a été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux. Tiendra-t-il jusqu’à la fin de la compétition? C’est la question qui brûle toutes les lèvres.







Crédit photo : metro