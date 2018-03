Mondial 2018 : Le Sénégal dans la poule de la mort avec la Pologne, la Colombie et le Japon: le décryptage de Stan Diop les Outsiderz Résidant au Canada et de passage à Dakar, Pierre Thialaw Diop alias Stan Diop de la plateforme Les OutsiderZ, avec plus de 33 000 followers sur facebook, décrypte ici la poule de la « mort » du Mondial 2018 avec le Sénégal, le Japon, la Colombie et la Pologne. Les OutsiderZ est une plateforme mise à la disposition des fans de football du monde entier, une grande famille qui permet aux fans de foot, ceux qui sont sur la touche, les sans- voix ou les privés de voix, les réduits au silence forcé, d’émettre librement des opinions sur le football et d’en débattre avec d’autres.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Mars 2018 à 08:28 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook