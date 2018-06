Mondial 2018: Malang Diédhiou et ses assistants sont déjà en Russie Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Juin 2018 à 20:14 commentaire(s)| Les trois arbitres sénégalais choisi par la FIFA pour prendre part à la Coupe du monde, sont déjà en Russie. Selon APS, Malang Diédhiou et ses assistants Djibril Camara et El Hadj Malick Samba, ont quitté Dakar samedi, pour rejoindre Moscou (Russie).

Avant de siffler lors de cette compétition, les arbitres sénégalais, premier trio africain à officier durant une phase finale de Coupe du monde, vont prendre part à un séminaire prévu du 4 au 12 juin, a-t-on précisé.

