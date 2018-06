Mondial 2018 - Message de félicitations de Pape DIOP aux Lions de la Téranga

.

J’adresse mes vives félicitations aux joueurs, à l’encadrement technique et au staff médical. Je salue cette victoire qui montre à l’ensemble du Sénégal et surtout aux jeunes générations, la voie à suivre, celle de l’effort, du travail continu, du courage et de la détermination, seuls gages du succès.



Le dynamisme et l’engagement des joueurs, de l’entraîneur, mais aussi de l’encadrement technique et médical ont permis de réaliser cet exploit des "Lions".



J’encourage les joueurs et l’encadrement à continuer sur le chemin du succès afin de franchir ce premier cap des phases finales de cette prestigieuse compétition.



J’invite l’ensemble du Peuple Sénégalais à s’unir et à rester attaché à son équipe nationale qui n’a rien lâché, à aucun moment, qui a tout donné. Pour cela, les "Lions" méritent des félicitations, car cette victoire stimule notre confiance et donne le déclic.









Papa DIOP, Préside de la Convergence Libérale et Démocratique/Bokk GIS-GIS