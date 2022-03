Mondial 2022 : qualifié, le Sénégal sort l'Egypte aux penalties !

Encore un dénouement lors de la séance des tirs au but entre le Sénégal et l'Egypte ! Et comme lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Sénégalais ont pris le meilleur sur les Egyptiens (1-0, 3-1 t.a.b.) ce mardi lors du barrage retour de la Coupe du monde 2022.



Après la défaite concédée (0-1) à l'aller, les Lions de la Teranga ont immédiatement remis les compteurs à zéro grâce à l'ouverture du score de Dia (3e). Par la suite, les deux nations se sont rendues coups pour coups, avec notamment de grosses occasions ratées par Sarr d'un côté et par Zizo de l'autre. Et finalement, après une prolongation sans but, les Sénégalais, malgré les échecs de Koulibaly et Ciss, se sont imposés lors de la séance de tirs au but afin de se qualifier pour le Mondial ! Avec des tentatives loupées, Salah, Zizo et Mohamed ont plombé les Pharaons, qui risquent cependant de pester contre des lasers bien trop présents...