Mondial Beach Soccer: les « Lions » dominent le Portugal (5-3) et se qualifient en 1/4 de finale Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Août 2021 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

Vainqueur lors de la journée inaugurale de la phase de poules de la Coupe du monde de Beach Soccer, le Sénégal a dominé vendredi le sextuple champion d’Europe et champion du monde en titre, le Portugal par 5 buts à 3. Une victoire synonyme d’une place en quarts de finale. Les hommes d’Omar Ngalla Sylla sont en tête de la […] Vainqueur lors de la journée inaugurale de la phase de poules de la Coupe du monde de Beach Soccer, le Sénégal a dominé vendredi le sextuple champion d’Europe et champion du monde en titre, le Portugal par 5 buts à 3. Une victoire synonyme d’une place en quarts de finale. Les hommes d’Omar Ngalla Sylla sont en tête de la poule D après 2 victoires en autant de matchs.



Source : Source : http://lesoleil.sn/mondial-beach-soccer-les-lions-...

Accueil Envoyer à un ami Partager