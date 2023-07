Mondial féminin : L’Australie bat l’Irlande et un...record d’affluence ! Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2023 à 23:58 | | 0 commentaire(s)|

AFP- Une victoire, un record. L'Australie a parfaitement lancé son Mondial jeudi en battant l'Irlande (1-0) devant près de 76.000 personnes, une affluence historique dans le pays pour du foot féminin, avec une grande ambiance à peine ternie par le forfait de la capitaine emblématique Sam Kerr. Ce deuxième match de la Coupe du monde, le premier en Australie, a parfaitement illustré la ferveur des « Aussie » pour ce sport qui veut rentrer dans une nouvelle dimension. Et cela semble déjà le cas au regard d'une soirée parfaite, malgré la fusillade mortelle plus tôt dans la journée à Auckland. Dans le Stadium Australia, au sein du parc olympique de Sydney, les « Matildas » avaient à coeur de briller devant leur public, largement acquis à leur cause. Plusieurs milliers d'Irlandais étaient présents et parfois les plus bruyants. Autour de l'emblématique enceinte à guichets fermés (75.784, jauge maximale Fifa), où l'Australienne Cathy Freeman a été couronnée sur 400 mètres aux Jeux olympiques en 2000, l'effervescence était tout autant perceptible, avec chants, drapeaux et maillots jaune et vert, avant la rencontre. Une minute de silence a précédé le coup d'envoi, en hommage aux deux personnes tuées jeudi à Auckland, dans une fusillade ayant terni le début du Mondial, où le tireur a également perdu la vie. Sur le terrain, le défi a été surtout physique et intense notamment au cours d'une première mi-temps assez fermée, où la capitaine irlandaise Katie McCabe a multiplié les interventions musclées et les contacts. Point du Groupe B du 1er tour Jeudi 20 juillet Australie – Irlande 1 – 0 Classement : Pts J G N P bp bc dif Australie 3 1 1 0 0 1 0 1 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 Irlande 0 1 0 0 1 0 1 -1 Reste à jouer (en heures de Paris, GMT+2) : 21/07 (04h30) : Nigeria – Canada 26/07 (14h00) : Canada – Irlande 27/07 (12h00) : Australie – Nigeria 31/07 (12h00) : Irlande – Nigeria 31/07 (12h00) : Canada – Australie



