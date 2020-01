Monsieur Etienne TURPIN, Secrétaire général du Ministère des Collectivités territoriales, promu aux Ordres nationaux M. Etienne TURPIN, Secrétaire général du Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, promu aux grades de Chevalier dans l’Ordre national du Lion en 2011 et d’Officier dans l’Ordre du Mérite en 2016, a reçu des mains de Monsieur Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, ses deux décorations, ce vendredi 17 janvier 2020, en présence de tout le personnel.

