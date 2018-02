Mor Ngom : Ousmane Sonko a copié Petrosen" dans son livre " Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation " Lors d’un point de presse dans un hôtel de la place, le coordonnateur de la convergence des cadres républicains (CCR), Mor Ngom a soutenu que Ousmane Sonko a copié Petrosen pour l’essentiel du contenu de son brûlot, " Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation" qui dénonçait la « corruption », la « concussion », et le « délit d’initié » autour du dossier petrotim »

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Février 2018 à 17:36 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook