Mor Tall: "On ne devait pas accepter l'appropriation de la couleur arc en ciel aux LGBT..." Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juillet 2021 à 08:31 | | 0 commentaire(s)| Selon Mor Tall, membre de And Samm Djikko Yi, on ne devait pas accepter l'appropriation des LGBT de la couleur Arc en ciel. "Pour moi, la manifestation de And Samm Djikko Yi est un échec. Cela a permis aux homosexuels d'être plus courageux, de s'affirmer davantage", dit-il.

Il affirme aussi que dans cette association, il y a des syndicalistes, des politiciens. "En quête de reconnaissance, il y a certains hommes dans cette association qui ne peuvent incarner les vertus de And Samm Djikko yi", dit-il.



