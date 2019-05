Mordue par un chien, à Mbour: Les derniers mots de Daba Guèye Saliou Thiam est l'oncle de la jeune Daba Guèye décédée après avoir été mordue par un chien à Mbour. Selon lui, la jeune fille a été accompagnée à l’hôpital par sa mère. Une fois sur place, on lui a fait une piqûre. C'est ensuite sur le chemin du retour qu'elle a dit à sa mère: « maman, je vais mourir ». Sa maman, du coup, l'a reconduite à l’hôpital où elle finira par rendre l'âme, selon seneweb.

L'oncle de Daba Guèye, Saliou Thiam affirme ne rien comprendre à ce qui est arrivé à sa nièce. « Il y a trop de zones d'ombres dans cette affaire », soutient-il, avant de poursuivre : « le chien qui l'a mordue est toujours dans les parages et est toujours vivant, j'ai même sa vidéo ».

