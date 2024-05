Mort d’un jeune à la suite d’une intervention chirurgicale, des populations assiègent l’hôpital de Tivaouane, pour exprimer leur colère

Le décès de M. A. K Guèye âgé de plus de 30 ans, à l’hôpital Dabakh de Tivaouane, à la suite d’une intervention chirurgicale a occasionné la colère noire de populations du quartier Kogne Diaka. C’est parce qu’elles ont indexé une certaine négligence dans la prise en charge de la victime.

Selon nos sources M. A. K. Guèye a subi un grave accident avec des blessures qui nécessitaient une intervention chirurgicale, qui a tardé après plus d’une dizaine de jours d’hospitalisation. C’est pourquoi, ces populations ont soupçonné une négligence et ont assiégé l’hôpital pour exprimer leur colère.

Mais selon d’autres sources, les services hospitaliers ont tout fait pour procéder à cette opération, mais les examens approfondies, à travers les analyses, ont toujours montré qu’il n’était pas apte à subir cette épreuve médicale.

Et c’est malheureusement à la suite de l’opération intervenue ce lundi 13 mai, que l’irréparable s’est produit.

Pour l’heure, c’est toujours la colère à Tivaouane et le défunt a été finalement inhumé dans une profonde tristesse, en présence d’une foule très nombreuse.



source:thies24

