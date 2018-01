Mort d'un pêcheur sénégalais: L’Armée mauritanienne évoque la thèse de l’excuse de provocation

La pirogue sénégalaise interceptée, samedi passé, dans les eaux mauritaniennes et dans laquelle un pêcheur a été tué par les garde-côtes mauritaniens "aurait refusé d’obtempérer aux mises en gardes répétées des garde-côtes et s’est même rapprochée du bateau de surveillance dans l’intention d’entrer en collision avec lui en vue de l’endommager", selon un communiqué de l’Etat-major Général des Armées mauritaniennes rendu public ce mardi, rapporte akhbar.info .



Selon le communiqué, "la pirogue a été intercepté dans la soirée du samedi 27 janvier 2017 dans la zone de N’diago à la position (16° 06 N – 16° 35 W) et péchait sans autorisation dans nos eaux territoriales".



Face à cette situation dangereuse, poursuit le communiqué, "et dans le but d’immobiliser l’embarcation, le patrouilleur a procédé aux tirs sur le moteur de la pirogue".



"Après son immobilisation, il s’est avéré que l’un de ses neuf occupants a été touché et il succomba à ses blessures quelques temps après" a regretté l'Armée mauritanienne.