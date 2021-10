Mort de Cheikh Niasse: Les résultats de l'autopsie attendus ce vendredi Décédé il y a plus d'une semaine en garde à vue dans les locaux de la police, l'immigré Cheikh Niasse continue de faire parler de lui. une autopsie montrant qu'il est mort naturellement n'agrée pas famille et qui a décidé d'en faire une autre pour conforter sa thèse: celle qu'il aurait été tué par les policiers.

Selon Les Echos, les résultats de l'autopsie sont attendus ce vendredi, jour de vérité pour la famille qui ne digère toujours pas la mort de Cheikh Niasse, dans des conditions floues.



Les légistes Alioune Badara Diouf et Ibou Thiam sont désignés par l'Ordre des médecins pour le résultat final.



L'aspect technique terminé, il ne restait que l'aspect biologique. Pour rappel, Cheikh Niasse a eu maille avec un policier après un contrôle. Les voix se sont élevées et il a fini par être conduit en garde de vue. Il ne retrouvera pas la liberté, mais en sortira avec un linceul.

