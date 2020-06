Mort de George Floyd : La police de Minneapolis va être démantelée

La star américaine du hip-hop Beyonce a dénoncé le sectarisme et fait l'éloge des acteurs du changement en relayant les messages du mouvement "Black Lives Matter" dans un discours en ligne à de jeunes diplômés.





La police de Minneapolis va être "démantelée", ont déclaré dimanche les conseillers municipaux de cette ville américaine où est décédé George Floyd, ce qui a déclenché des manifestations dans le pays et dans le monde contre le racisme dans les forces de l'ordre.



"Nous nous sommes engagés à démanteler les services de police tels que nous les connaissons dans la ville de Minneapolis et à reconstruire avec notre population un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de notre population", a déclaré Lisa Bender, présidente du Conseil municipal, sur CNN.





La star NFL des Saints de la Nouvelle-Orléans, Drew Brees, a reçu des menaces de mort, selon son épouse, depuis qu'il a déclaré que ceux qui posent un genou à terre pendant l'hymne américain faisaient preuve d'un "manque de respect vis-à-vis du drapeau".

