Mort de Samba Sarr: Me El Hadji Diouf interpelle directement le président de la République pour une.. Me Elhadji Diouf a évoqué l’affaire Samba Sarr du nom de cet homme qui a piqué une crise avant de rendre l’âme après une altercation devant la porte du complexe culturel Léopold Sédar Senghor où se tenait une assemblée générale . « Ce dirigeant de Pikine, Samba Sarr ne mérite pas qu’on souille sa mémoire. Je demande la dissolution de la fédération sénégalaise de football, il y a déjà mort d’homme, le fichier électoral est piégé, il n y a pas de possibilité d’alternance tout est piégé », cogne M.Diouf. « Président Macky Sall vous êtes interpellés », a-t-il ajouté.

