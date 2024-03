Mort de Wanyss, six interpellations enregistrées après le saccage du commissariat de Courneuve Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

France Atlanticactu / Paris / Courneuve / Marie Pierre Dupuy Plusieurs scènes de violences ont été notées après la mort de Wanyss heurté par un véhicule de police. Au moins six personnes ont été interpellées dimanche soir en marge des violences urbaines qui ont éclaté à La Courneuve et au cours desquelles le commissariat de la ville a été pris pour cible, selon les informations du journal Le Figaro. Ces scènes de révolte font suite au décès du jeune Wanyss, 18 ans, tué mercredi soir après avoir été percuté par un véhicule de police qui arrivait à contresens à Aubervilliers, comme en atteste une vidéo révélée vendredi par France 2. Le jeune homme, originaire de la cité des 4 000 à La Courneuve, et qui tentait d’échapper à un autre équipage de police, a été déclaré mort rapidement après les faits tandis que le passager qui se trouvait avec lui sur son deux-roues a été blessé. Ce dimanche soir, des dizaines de jeunes, ont lancé des mortiers d’artifices en direction du commissariat de La Courneuve, et ont allumé des incendies aux abords du bâtiment. Interrogé par BFMTV, Reda Belhadj, porte-parole SGP Police FO Ile de France, a évoqué une attaque « préméditée » et indique que « toutes les brigades anticriminalité de Seine Saint Denis et de Paris ont été mobilisées pour disperser les individus». Après la mort de Wanyss, deux enquêtes ont été ouvertes, l’une pour refus d’obtempérer aggravé confiée au service du traitement judiciaire des accidents et l’autre pour homicide involontaire et blessures involontaires, confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Les événements de ce dimanche ne sont pas sans rappeler les récentes révoltes qui ont éclaté au début de l’été dans toute la France en réaction à la mort du jeune Nahel, tué lui aussi en marge d’un refus d’obtempérer. La diffusion d’une vidéo amateur montrant le fonctionnaire de police tirer à bout portant sur la victime, avait mis le feu aux poudres et provoqué des émeutes dans les quartiers populaires.



Source : France Atlanticactu / Paris / Courneuve / Marie Pierre Dupuy Plusieurs scènes de violences ont été notées après la mort de Wanyss heurté par un véhicule de police. Au moins six personnes ont été interpellées dimanche soir en marge des violences urbaines qui ont éclaté à La Courneuve et au cours desquelles le commissariat de […]Source : https://atlanticactu.com/mort-de-wanyss-six-interp...

Accueil Envoyer à un ami Partager