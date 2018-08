Mort de l'Ambassadeur du Zimbabwe au Sénégal: Ce que révèle l’autopsie

On en sait un plus sur le décès de l’Ambassadeur du Zimbabwe au Sénégal, Trudy Stevenson, retrouvée morte samedi matin, à son domicile à Dakar. Selon Joey Bimba, secrétaire aux affaires étrangères du Zimbabwe, elle est morte d’une inflation du pancréas. L’officiel Zimbabwéen cité par la presse de son pays, repris par « Vox Populi », a aussi déclaré que son département travaille actuellement avec les autorités du gouvernement sénégalais pour le rapatriement de son corps.



La défunte a été membre fondatrice du MDC de Morgan Tsvangirai. Elle a été nommée Ambassadrice au Sénégal et en Gambie en 2009, lors du gouvernement d’unité nationale. Ancienne remembre du parlement de Harare North (2000 à 2008), elle a continué d’être Ambassadrice après l’effondrement du gouvernement inclusif en 2013 à ce jour.



Trudy Stevenson est née aux Etats Unis et, a fréquenté une école en Angleterre de 1955 à 19662. Elle a obtenu un baccalauréat de l’Université de Reading et un certificat d’études supérieures en éducation de l’Université du Zimbabwe. Elle a vécu en Ouganda dans les années 70 avant de revenir au Zimbabwe en 1980 où elle est devenue citoyenne en 1990.