Mort des 3 pêcheurs à Saint Louis : Les condoléances du Gouvernement aux familles des victimes

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 12:39

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye a présenté hier lundi les condoléances du Gouvernement aux proches des pêcheurs morts dans un accident de pirogues survenu jeudi dans le Canal de délestage du fleuve Sénégal, à Saint-Louis (nord).



Il a notamment rencontré des membres des familles des trois pêcheurs tués dans le chavirement simultané de cinq embarcations qui tentaient de rejoindre le quartier des pécheurs de Nget-Ndar, en traversant ce Canal de délestage également appelé ‘’brèche’’.



A Saint-Louis, Omar Guèye a réitéré les mesures annoncées vendredi par le gouvernement pour apporter une solution aux difficultés liées à cette brèche. Ainsi, quatre milliards de francs Cfa seront injectés dans des travaux de dragage et de balisage de ladite ‘’brèche’’, a-t-il rappelé.



"Ce dragage devra permettre une élimination des montagnes qui occasionnent les accidents en mer", a notamment indiqué Oumar Guèye, lors du vote du budget de son ministère par les députés.



Il a signalé la mise sur pied d’un comité chargé de cette question dans lequel tous les ministères sont représentés.



La brèche de Saint-Louis, ouverte pour éviter des inondations à Saint-Louis, s’est élargie de plusieurs kilomètres.



Cet élargissement est considéré comme une source de danger pour les pêcheurs, à cause des nombreux chavirements de pirogues qui y sont enregistrés.



Les travaux de drainage et de balisage de la brèche vont démarrer en janvier, pour mettre fin à la souffrance des populations de la Langue de Barbarie, a annoncé le ministre.



Un Comité régional de développement (CRD) sera convoqué vendredi par le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang pour déterminer les actions à mettre en œuvre dans le cadre des solutions d’urgences pour lutter contre l’érosion côtière, a-t-il ajouté.



Oumar Guèye a aussi présenté les condoléances de la nation à la famille d'Abdoulaye Fall et de sa fille Ma Fall qui ont été tués dans l'effondrement de leur maison lors de la dernière forte houle enregistrée à Saint-Louis.













APS

