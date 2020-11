Mort des mulets au marigot de Mbao: Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement, en expose la cause

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

On sait maintenant ce qui a causé la mort des mulets au marigot de Mbao. La pollution et le déplacement de ces espèces vers un milieu non adapté sont les principales causes de ce phénomène. Du moins, c’est ce que pense le ministre de l’Environnement et du Développement durable.



« La mortalité de plusieurs mulets a été constatée au niveau du marigot de Mbao, car l’eau n’est pas propre, elle est polluée à cause de nombreux branchements clandestins. En plus, selon les spécialistes, les mulets ont été déplacés vers un endroit non adapté », a expliqué Abdou Karim Sall ce matin.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos