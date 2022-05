Mort du jeune Omar Laye Diop sur la VDN 3 L’autopsie écarte la thèse de l’agression

Selon certains de ses proches, Omar Laye Diop a été victime successivement d’une agression et d’un accident. Une version qui a été écartée par le certificat de genre de mort.



Selon le document, le décès du jeune de 20 ans est apparemment dû à un traumatisme au niveau du crâne et du thorax en plus de plusieurs fractures accompagnées d’une hémorragie abondante lors de l’accident de la circulation routière.



Selon des sources de Seneweb, l’individu qui a découvert le corps a déclaré devant les enquêteurs, ne pas être en mesure de confirmer l’agression. En outre, le conducteur du véhicule a été placé en garde-à-vue pour homicide involontaire. Le dossier est actuellement entre les mains du Procureur de la République.