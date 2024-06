Mort par overdose d’une jeune fille dans un Nightclub, la police ouvre une enquête Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juin 2024 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

Gambie Atlanticactu/ Banjul/ Amsatu Barrow Alertée dans la nuit du vendredi de ce qu’une jeune fille répondant au nom de Aja Majula HYDARA aurait trouvé la mort après avoir ingurgité une substance dans un Nightclub, la police a ouvert une enquête et procédé à l’arrestation de personnes suspectes La police de Kotu enquête sur la mort d’Aja Majula HYDARA, âgée de 26 ans, originaire de Latrikunda German, suite à un incident au Dune Night Club à Palma Rima le vendredi 21 juin 2024. Les enquêtes préliminaires indiquent qu’Hydara a subi des réactions graves après avoir consommé une substance présumée et a été transportée d’urgence à l’hôpital général de Kanifing, où elle est décédée par la suite. Aussitôt, les policiers ont procédé à l’arrestation de Titi CAMARA, âgé 23 ans et également originaire de Latrikunda German. Ce dernier est actuellement en garde à vue pour aider à l’enquête. De même, la police de Banjul enquête sur la mort soudaine d’Alhagie DARBOE, 20 ans, de Banjul. Les rapports suggèrent que DARBOE a consommé une drogue présumée dans un club, entraînant sa mort prématurée à la clinique Ndemban. Les autorités poursuivent activement l’arrestation d’un Balanding, impliqué dans la vente de la drogue à DARBOE. Dans un incident connexe, la police de Barra enquête sur la mort de Bubacarr SARR, âgé de 26 ans, de Barra, qui aurait consommé Kush, ce qui l’a conduit à l’automutilation en se coupant la langue, ce qui a entraîné sa mort à l’hôpital de district d’Essau le même jour. À la lumière de ces événements tragiques, le Bureau de l’IGP et l’ensemble des dirigeants de la police sollicitent vivement l’appui du public, en particulier des parents et des groupes de jeunes, dans la lutte contre l’abus et le trafic Une coopération et une coordination renforcées entre la police et le public sont essentielles pour rétablir la sûreté et la sécurité dont nous aspirons tous.



Source : Gambie Atlanticactu/ Banjul/ Amsatu Barrow Alertée dans la nuit du vendredi de ce qu’une jeune fille répondant au nom de Aja Majula HYDARA aurait trouvé la mort après avoir ingurgité une substance dans un Nightclub, la police a ouvert une enquête et procédé à l’arrestation de personnes suspectes La police de Kotu enquête sur la […]Source : https://atlanticactu.com/mort-par-overdose-dune-je...

Accueil Envoyer à un ami Partager