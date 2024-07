Mort suspecte et tortures : l’ASRED alerte sur les conditions des détenus au camp pénal L'Association pour le Soutien et la Réinsertion des Détenus (ASRED) a annoncé que les détenus de la prison du camp pénal ont entamé une grève de la faim hier vendredi dans la matinée. Cette action vise à protester contre les sévices qu'ils subissent depuis la dernière mutinerie.



Les détenus affirment que certains agents pénitentiaires, animés par un esprit de vengeance, ne cessent de les maltraiter. À cela s'ajoute le décès de Serigne Fallou Ndao, l'un des détenus transférés à la prison de Rebeuss après la mutinerie, décédé dans des circonstances troubles.



De plus, Khadim Ndiaye, détenu de la chambre 09, a été victime de tortures infligées par les gardiens depuis lundi dernier. L'ASRED appelle le ministre de la Justice à intervenir pour mettre fin à ces injustices et dénonce le silence complice de l'Observatoire National des Prisons du Sénégal (ONPL).



Ibrahima Sall, Président de l'ASRED, demande aux autorités un soutien urgent pour les détenus du camp pénal de Dakar.



