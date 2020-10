Mort tragique de deux scooteristes: Percutés par un "7 places", puis écrasés par un camion Recensés parmi les 21 victimes sur la route lors du Magal, deux scootéristes, amis inséparables, l'ont été jusque dans la mort.

A en croire "Vox Populi", les deux victimes, Vieux et Ahmed étaient des amis inséparables. Même la mort l'a si bien compris qu'elle les a emportés, tous les deux en même temps.



Après une semaine passée à Touba pour les besoins du Magal, ils rentraient sur Dakar, mais n'arriveront jamais à destination.



Ils ont été percutés par un transport en camion, un véhicule "7 places", mais ne se relèveront jamais. Dans leur chute, ils se font écraser par un camion. Mortellement.



Parmi les victimes de la route, les plus touchées sont les usagers des "deux-roues".



