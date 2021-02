Moselle: la fermeture des "écoles primaires, les collèges et les lycées dès vendredi soir" à l'étude, selon le président du département Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|









Source : Le ministre de la Santé Olivier Véran a alerté jeudi soir sur la "situation inquiétante" en Moselle, où un nombre important de cas de variants sud-africain et brésilien du coronavirus ont été détectés, pouvant justifier des mesures de contrôle supplémentaires. La fermeture des "écoles primaires, les collèges et les lycées dès vendredi soir" est à l'étude, selon le président du département, Patrick Weiten, sur BFMTV.Source : https://www.bfmtv.com/sante/moselle-la-fermeture-d...

