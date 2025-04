Mosquée Sicap-Baobab-Amitié : Imam Khalifa Ndiaye toujours indésirable

Nous vous parlions des problèmes encore au niveau de la mosquée de Sicap. Les proches de l'imam Ousmane Diop ont organisé la conférence de presse dont nous parlions, pour s'insurger contre l'immixtion du sous-préfet dans les affaires de cette mosquée. Ils menacent d'ailleurs de saisir le ministre de l’Intérieur et les autorités en charge du culte pour que cesse le coup de main qu'il est en train de donner à Imam Khalifa Ndiaye, que la population, selon leurs dires, a vomi. Imam Khalifa Ndiaye, selon leurs dires, a été destitué des cinq imams en charge d'assister ou de suppléer l'imam Ratib Ousmane Diop, en cas d'empêchement. Ce, depuis l'année dernière. Raison pour laquelle, il ne dirige plus des prières au niveau de cette mosquée. Ce qu’ils ne comprennent pas, c'est pourquoi le sous-préfet, malgré le non ferme de la population de ce quartier et les lettres qui ont été envoyées aux autorités, cherche à imposer Imam Khalifa Ndiaye, jusqu'à diriger la prière de l'Aïd El Fitr. Selon eux, ce sont des textes qui régissent le fonctionnement de la mosquée et c'est Imam Ousmane Diop qui a été choisi par Tivaouane pour présider pour le moment aux destinées de cette mosquée. Ils avertissement qu'ils s'opposeront à toute velléité de leur imposer quelqu’un qui n'a pas été choisi par l'assemblée des fidèles et autres personnes qui prient à la mosquée de Sicap Baobab-Amitié. Au cœur des discussions, Il était aussi question de la genèse de cette mosquée aux multiples péripéties.

Source : https://www.jotaay.net/Mosquee-Sicap-Baobab-Amitie...