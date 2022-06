Motivations scolaires : Afrucad prime 15 étudiantes élites des facultés Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juin 2022 à 20:11 | | 0 commentaire(s)| Afrucad a primé 15 étudiantes en situation de handicap, en leur remettant un matériel obtenu dans le cadre d’un partenariat avec l’Ambassade des Pays Bas. Le matériel est composé d’ordinateurs et d’imprimantes. Ces récompenses ont concerné aussi 12 filles sorties majors de promo de l’Ucad, deux handicapées visuelles et une major de promo de l’Université de Kaolack, dont la marraine est devenue Recteur. Et pour motiver davantage, chaque fille bénéficiaire recevra une enveloppe de 100 000 FCfa et un diplôme de reconnaissance.

« On a été à l’Ucad pendant toute notre jeunesse. Une fois, j’ai vu un jeune, rampant derrière ma fenêtre. Je l’ai interpellé, il était en 2e année en sciences économiques. Malgré toutes ses difficultés, il avait le courage de poursuivre ses études. On a fait des démarches pour l’aider à trouver finalement, une petite voiture », se rappelle la présidente d’Afrucad, Khady S. C Dia.

