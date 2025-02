Moudéry : Les ressortissants en France et dans la Diaspora, financent un forage pour l'eau potable Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2025 à 18:07 | | 0 commentaire(s)| Les ressortissants de Moudéry, établis en France et dans la diaspora, ont financé la construction d’un forage d’une capacité de 150 m³ par heure, dans le but de résoudre la problématique de l’eau potable dans leur localité.



