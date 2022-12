Mouhamadou L. Massaly dézingue Ousmane Sonko: "C’est un manipulateur et un parfait menteur…" Après son énième sortie, ce lundi, contre le Président Macky et son régime, le leader du Pastef essuie de vives critiques de la part des partisans du pouvoir. Le leader du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR), vient de monter au créneau pour anéantir Ousmane Sonko. « Ousmane Sonko est un manipulateur pervers et un parfait menteur. Il joue à se faire peur mais, ce sera peine perdue.

Durant sa conférence, il n’a raconté que des perfidies.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2022 à 15:10

Ces rassemblements en perspective et autres casseroles ne pourront pas nous empêcher d’avancer. A la place des pierres et des insultes, le leader de Pastef a changé d’armes pour utiliser des ustensiles, comme feraient les femmes en colère dans leur cuisine. L’on se rappelle que Ousmane Sonko avait choisi le jour de la célébration de la Gay Pride à Dublin, capitale de l’Irlande où s’était tenue la Gay Pride du 22 au 25 Juin 2022, pour organiser son concert de casseroles. Mais, qu’est-ce qui lie Ousmane Sonko aux organisations LGBT? Ces organisations recrutent des agents influenceurs dans tous les milieux d’activités.



Alors qu’il venait de faire son entrée en politique, Ousmane Sonko, un novice inconnu, intéressera quand même l’ONG OXFAM, malgré sa petite carrière quasi confidentielle. On est en 2016. Il commençait à devenir célèbre dans sa lutte contre l’arrestation de son mentor, Tahibou Ndiaye, poursuivi par la CREI. Oxfam recrutera Ousmane Sonko comme agent d’influence, pour dérouler son agenda LGBT au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Et pourtant, à cette époque, il y avait de jeunes acteurs politiques plus brillants et plus célèbres que Ousmane Sonko. Alors, pourquoi il avait suscité autant d’intérêt pour cette ONG ? Pour masquer le financement de 100 millions qu’Oxfam accordera à Ousmane Sonko, les fonds seront dégagés sous la couverture d’une consultance sur la démocratie. C’est normal, parce qu’il fallait justifier ces fonds alloués à ce jeune leader politique, Ousmane Sonko.



Mollah Morgun a fait une sortie incendiaire sur les épouses des Khalifes généraux. Nous savons tous, que c’est Ousmane Sonko qui est derrière cet activiste. Le président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall est dans sa marche résolue pour propulser notre cher pays le Sénégal, vers le firmament de l’émergence, Ousmane Sonko devrait vider son dossier de viol au lieu de s’ériger en cigale. Il blablate à tout- va mais, rien ne sera de trop pour lui faire face.











Mouhamadou Lamine Massaly

PCA de l’ONFP



Président du l’Union nouvelle république (UNR)

