Mouhamadou Lamine Massaly, Pdt du Parti UNR : « Haro au sectarisme et au communautarisme rampant des Pastéfiens » La récente nomination Aoua Bocar Ly Tall au CNRA soulève une vague de contestations et d'insultes venant de certains responsables et militants du parti Pastef. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui nomme exclusivement aux postes civils et militaires, est vilement attaqué et sali sur les réseaux sociaux par les Pastéfiens qui pensent qu'ils ont hérité ce pays de leur père ou aïeul.

« Trop, c'est trop. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, les Forces de défense et de sécurité et le procureur de la République sont interpellés pour mettre fin à ces relents sectaires nauséabonds et communautaristes de ces énergumènes qui veulent instaurer un Etat Pastéfien au Sénégal.



Pour leur gouverne, la gestion ne doit pas se faire par l’effacement des uns au profit des autres. Le Président Diomaye, Président de tous les Sénégalais a été élu pour bâtir une communauté humaine forte et fraternelle à travers des individualités solides, renforcées, dotées d’une forte personnalité culturelle.



Cela revient à dire que la construction de la nation sénégalaise repose essentiellement sur une approche inclusive qui s’emploierait à donner à chacun la possibilité de mettre son potentiel au profit de cette co-construction nationale.

Je trouve assez dangereuses, maladroites et graves les inepties débitées par cette bande de racailles qui s'adjugent le droit de nomination d'un Président de la République, garant de nos institutions. Ces gens qui insultent le chef de l'Etat doivent être arrêtés et traduits en justice,



Ces insulteurs de Diomaye, c'est comme des hallucinés. Ils manquent de respect au Président de la République. Refuser un poste à quelqu'un qui avait critiqué Ousmane Sonko relève d'une etroitesse d'epsrit. Il est plus vertueux de démonter un raisonnement que de le catégoriser et de le confiner dans le registre de la haine.



Il faut, dès lors, savoir raison garder et éviter d'installer notre pays dans le clanisme qui, sous d'autres cieux, a fini de déchirer le tissu social. Les autorités doivent, quant à elles, prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de parer à toutes formes d'actions susceptibles de conduire à des situations aux conséquences incalculables pour la République.



Place au patriotisme désintéressé et à l’engagement citoyen. Le Sénégal est une nation constituée de peuplades apparentées avec des liens inextricables. Dans un langage trivial, cela signifie que nous voguons tous dans la même barque. Alors, nous périrons tous ensemble si l'embarcation venait à sombrer. Le Sénégal est un et indivisible. »



Mouhamadou Lamine Massaly

Président du Parti Union pour une Nouvelle République (UNR)



