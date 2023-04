Mouhamadou Moustapha Ba, un acteur clé dans la mission de la MIGA pour renforcer la position stratégique du Sénégal dans le secteur portuaire La MIGA signe son millième projet avec le Sénégal pour soutenir la modernisation des ports de Dakar et de Ndayane Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2023 à 11:00 | | 0 commentaire(s)| Mouhamadou Moustapha Ba, en tant que représentant du Sénégal auprès de la Banque mondiale et directeur national du Budget, a joué un rôle essentiel dans la réalisation de la mission de la MIGA (Agence multilatérale de garantie des investissements) visant à renforcer la position stratégique du Sénégal dans le secteur portuaire. Récemment, la MIGA a signé son millième projet en partenariat avec le Sénégal, permettant à l'État sénégalais d'accroître sa participation au capital d'une société d'exploitation de terminaux à conteneurs dans le port de Dakar et dans le futur port de Ndayane, grâce à une garantie de la MIGA émise pour des prêts contractés auprès de banques internationales.



La mission de la MIGA, supervisée par Mouhamadou Moustapha Ba, a permis d'émettre des garanties à hauteur de 516 millions d'euros pour refinancer les emprunts contractés par l'État sénégalais auprès de Standard Chartered Bank (Royaume-Uni), de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (France) et de JPMorgan Chase Bank N.A. London Branch (États-Unis). Ces garanties couvrent le risque de non-remboursement des prêts sur une période allant jusqu'à 18 ans, permettant ainsi à l'État sénégalais d'augmenter sa participation au capital de DP World Dakar SA, l'un des exploitants des terminaux à conteneurs du port de Dakar.



Pour le Sénégal, cette initiative vise à renforcer sa position stratégique dans le secteur portuaire et à accroître ses recettes annuelles grâce aux dividendes générés par cette participation accrue. Les autorités sénégalaises considèrent que les ports jouent un rôle fondamental dans l'économie du pays, en particulier dans la relance post-COVID, et que le port de Dakar, situé à la jonction de plusieurs routes maritimes importantes, offre des temps de navigation compétitifs en Afrique de l'Ouest et facilite les échanges au sein de la région.



