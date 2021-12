Mouhamed Mangane: "On peut avoir une autosuffisance en bananes si l'Etat..." Rédigé par leral.net le Samedi 18 Décembre 2021 à 21:51 | | 0 commentaire(s)| Un ouf de soulagement pour les producteurs de banane habitant au Sénégal oriental. Venu assister à cette journée de portes ouvertes pour les comptes des régions de Tambacounda, Kolda et Kédougou,, le président des producteurs de banane, Mouhamed Mangane, révèle qu'avec l'appui de l'Etat du Sénégal et surtout ce nouveau marché d'intérêt national , "que nos producteurs locaux peuvent faire de la consommer locale maintenant une réalité". Au nom des producteurs de banane, il félicite le Président Macky Sall pour cette vision



