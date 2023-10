Moundiaye Cissé, Directeur Exécutif ONG 3D : «Il est prématuré de dire qu'Ousmane Sonko est inéligible»

Maintenant, ajoute-t-il, « ce qu’il faut dire, c’est qu’en l’état actuel des choses? il y a une notification de radiation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. La conséquence logique serait son inéligibilité si on se base sur l’article L.121 du code électoral et à l’article 57 du code électoral? qui stipule que pour être candidat? il faut d’abord être électeur (article 57), et l’article 121 énumère les 10 conditions ; et dans ces conditions-là, il y a la photocopie de la carte d’électeur, de la carte d’identité biométrique faisant office de carte d’électeur ».



Ce qui peut se passer, croit savoir Moundiaye Cissé « c’est que même s’il dépose, qu’un candidat fasse un recours pour montrer qu’il n’est plus sur les listes électorales. C’est ça qui peut se passer ».



Selon le directeur exécutif de l'ONG 3D, « il y a aussi la question de son casier et autre. Mais, ce qui est plus fondamental, c'est quand il dépose…, il peut passer le parrainage parce qu'au niveau du parrainage, ce que le Conseil cherche, c’est de voir s’il a le nombre de parrains requis.



La preuve, Khalfia Sall avait en 2019 dépassé le cap du parrainage, de même que Karim Wade ; ils avaient réussi le parrainage. Mais après le parrainage, on prend les candidats qui ont réussi cette épreuve-là, on statue sur les autres conditions. Pour le cas d’Ousmane Sonko, s’il est parrainé, il peut bien passer, c’est évident ; mais par un parti autre que le Pastef qui a été dissous ».



Maintenant, précise Moundiaye Cissé, « c’est au niveau des autres conditions que le problème pourrait se poser, parce qu’un candidat, que ce soit de Benno ou un autre, peut faire un recours pour dire qu’il n’est plus sur les listes et le prouver avec la notification de radiation dont il fait l’objet. C’est pourquoi, si les partisans de Sonko doivent poser des actes, c’est d’aller dans le sens d’attaquer la décision de radiation à la justice, au niveau de la Cour suprême. Parce que c’est une décision administrative ».



Pour étayer son argumentaire, Moundiaye Cissé de rappeler le cas Karim Wade, dont la demande d’inscription sur les listes électorales pour la présidentielle de 2019, avait été rejetée. Cela fait partie des raisons pour lesquelles sa candidature n’avait pas été validée.



Pour le cas Ousmane Sonko, explique le directeur de l’Ong 3 D, « il peut passer l’étape du parrainage, mais, dès lors qu’il y a cette décision de radiation qui a été opérée par les autorités, s’il dépose sa candidature, il peut y avoir un recours pour dire qu’il n’est pas sur les listes électorales, avec une preuve. Parce quand on est radié sur les listes électorales, on n’est plus électeur et on n’est plus éligible. Ne serait-ce que cela, pourrait constituer un problème pour son éligibilité.



C’est pourquoi je dis qu’aujourd’hui, la solution qu’ils ont, c’est d’attaquer cette décision de radiation, parce que les effets de cette radiation, c’est son éligibilité. Mais tant qu’il y a possibilité de recours, on ne peut pas dire s’il sera candidat ou pas. Donc, ce problème est d’abord un combat juridique », a fait savoir Moundiaye Cissé.













