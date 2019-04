Mounirou Sy, constitutionnaliste: « la suppression du poste de Premier ministre va entraîner la démission du gouvernement »

« Je ne doute pas aucunement de l’importance d’un Premier ministre dans un Etat comme le Sénégal, encore moins dans son rôle éminemment important dans la coordination du travail gouvernemental.



Toutefois, il faut rappeler que son existence, l’étendue de ses pouvoirs et son maintien sont du ressort exclusif du président de la République qui le nomme, définit ses attributions et met fin à ses fonctions le cas échéant. Ces prérogatives présidentielles sont d’essence et d’origine constitutionnelles », estime Mounirou Sy, avant d’analyser la suppression annoncée du poste de Premier ministre. « La Constitution dit clairement à son article 46 que ‘’sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions’’.



Si la suppression du poste de Premier ministre était intervenue avant sa nomination, le Président ne pourra pas nommer à défaut d’agir anticonstitutionnellement ». Pour lui, la suppression du poste de Premier ministre peut avoir des conséquences multiples. « Le gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions de Premier ministre entraîne la démission de l’ensemble des membres du gouvernement », explique le constitutionnaliste.











