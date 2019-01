Mourinho sur le Real Madrid : "Un mensonge répété mille fois..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

José Mourinho est revenu en interview sur son passage au Real Madrid. Il a tenu à mettre les choses au clair.



En chômage depuis maintenant un mois, José Mourinho a profité de son temps libre pour donner une interview à beIN Sports. Il est revenu sur les principaux moments de sa carrière, et notamment sur son passage au Real Madrid. Très critiqué à ce sujet, l'entraîneur portugais n'a pas manqué de répondre à ses détracteurs, comme il fait toujours, en rappelant les succès obtenus.



Les gens oublient parfois, parce que la Champions League est quelque chose de global, mais nous avons gagné la Copa et la Liga, en battant un record de 100 points (lors de la saison 2011-2012). Pour atteindre 100 points il faut gagner beaucoup de matchs et nous avons aussi, fait le record de buts (également lors de la saison 2011-2012 : 121 buts marqués en championnat). Alors vous pouvez continuer à répéter mille fois le même mensonge, ça reste un mensonge.



Un peu après, José Mourinho a fait connaître quelle était, selon lui, la meilleure équipe qu'il avait entraînée. Sans surprise, il a répondu :

Je dois dire l'Inter, en toute objectivité, et dire que cette équipe a tout gagné depuis le premier jour jusqu'à la fin. Elle a battu la meilleure équipe du monde, le Barça, 3-1 au Camp. Nous étions inarrêtables, imbattables.



Entraîneur de l'Inter de 2008 à 2010, Mourinho a réalisé un triplé historique lors de sa dernière saison, en remportant la Champions League, le Scudetto et la Coppa. C'est après son départ pour le Real Madrid que l'Inter a commencé à décliner.



onzemondial.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos