Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture: «Nous voulons terminer la distribution de l'engrais d'ici le 31 août»

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, a assuré mercredi à Dakar que ses services ont déjà fini de convoyer 60% des quantités d’engrais destinées aux cultures arachidières et 35 % des tonnes prévues pour le maïs et le sorgho, soulignant son ambition de terminer cette opération avant fin août. Les services […] Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, a assuré mercredi à Dakar que ses services ont déjà fini de convoyer 60% des quantités d’engrais destinées aux cultures arachidières et 35 % des tonnes prévues pour le maïs et le sorgho, soulignant son ambition de terminer cette opération avant fin août. Les services du ministère de l’Agriculture ont fini de convoyer « vers les zones de production, plus de 58 % voire 60 % d’engrais d’arachide et 35 % d’engrais maïs et sorgho », a indiqué M. Baldé, invité sur les ondes de la Radio futurs médias (RFM, privée). « C’est vrai que par rapport à l’année dernière, nous avions des scores plus élevés, mais nous discutons avec les Ics (Industries chimiques du Sénégal) et les opérateurs pour que l’engrais arrive chez les producteurs », a-t-il ajouté. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a expliqué que cette distribution d’engrais a commencé par les zones sud, puis centre (Saloum) avant de se poursuivre dans le nord, compte tenu des réalités de la pluviométrie. « L’année dernière, j’ai achevé la distribution de l’engrais maïs, arachide le 31 août. J’ai poursuivi la distribution de l’urée jusqu’au 20 septembre. Mon programme cette année, c’est de terminer d’ici le 31 août la distribution de l’engrais maïs, arachide, etc. », a-t-il ajouté. Moussa Baldé a indiqué que le contexte de pandémie de Covid-19 et l’augmentation du fret ont rendu « très cher » l’engrais provenant de l’extérieur. Dans ce contexte, il a dit avoir engagé, au niveau local, des discussions avec les Industries chimiques du Sénégal (Ics) qui produisent de l’engrais, de concert avec les producteurs. « Nous avons mené des discussions avec les Ics en association avec des opérateurs pour harmoniser le prix de l’engrais pour cette campagne », a-t-il expliqué. « Malgré tout, il y a eu des lenteurs », a reconnu le Ministre, même si dit-il, les Ics « ont produit presque 30.000 tonnes » convoyées vers les producteurs ». « Nous travaillons pour produire 10.000 autres tonnes et à ce que les Ics accélèrent leur production d’engrais », a ajouté le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural. APS



Source : Source : http://lesoleil.sn/moussa-balde-ministre-de-lagric...

