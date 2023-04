Moussa Bocar Thiam : « Dans les dix prochaines années, le numérique sera le premier foyer de création d’emplois » Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2023 à 16:59 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Me Moussa Bocar Thiam relève que dans les dix prochaines années, le numérique «sera le premier foyer de création d’emplois avec des opportunités quasi illimitées». Le ministre se prononçait dans le cadre de la caravane de la Semaine du numérique. Me Thiam invite les […] Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Me Moussa Bocar Thiam relève que dans les dix prochaines années, le numérique «sera le premier foyer de création d’emplois avec des opportunités quasi illimitées». Le ministre se prononçait dans le cadre de la caravane de la Semaine du numérique. Me Thiam invite les jeunes à «faire bon usage» de ces outils technologiques, les appelant à la prudence et à la responsabilité dans l’utilisation des instruments numériques. «Il faut faire attention pour éviter de détruire des vies à travers les réseaux sociaux », leur a-t-il notamment relevé. La caravane a sillonné les communes de Diass et Malicounda et Mbour. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/moussa-bocar-thiam-dans-les-di...

