Moussa Faki Mahamat: "La masculinité positive est un sujet déterminant pour la marche et le progrès de notre contient" Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Novembre 2022 à 11:51 | | 0 commentaire(s)| Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, remercie le Président Macky Sall d'avoir abrité la 2e Conférence des Hommes sur la Masculinité Positive "et de nous donner l'opportunité de discuter d'un sujet déterminant pour la marche et le progrès de notre continent". A l'en croire, la violence contre les femmes reste la violation des droits des hommes la plus répandue dans le monde. Pour lui, les leaders africains doivent s'investir davantage dans ce combat, pour protéger les femmes...



