Moussa Gningue avertit les lutteurs : « Reug Reug est blindé pour 3 ans ! »

Vendredi 28 Juin 2019

Absent de l’arène depuis quelques temps, Moussa Gningue refait surface. Celui que l’on surnomme le sorcier de Fass a accepté de briser le silence pour percer le secret de Reug Reug qui est entrain de dévaster tout sur son passage, comme une foudre en furie.



Pour Moussa Gningue, Il sera difficile de battre Reug Reug, parce qu’il est bien blindé mystiquement. « Tout ce que je peux dire sur Reug Reug est que ses adversaires doivent se méfier de lui. Il est dangereux.



« Il sera difficile à battre parce que c’est un lutteur sérieux dans tout ce qu’il fait. Il ne badine pas avec ses combats. Il se prépare sur tous les plans et ne laisse rien au hasard. Il s’entraîne durement et participe à des tournois pour avoir de la compétition…



« Ce Reug Reug, que j’ai vu dernièrement, a beaucoup mûri et sur le plan physique, il n’a rien à envier aux autres. Reug Reug est blindé pour 3 ans et c’est uniquement pour 3 ans. Donc pour le battre en ce moment, ce ne sera pas facile pour ses adversaires. Il faut que les autres se méfient de lui », prévient Moussa Gningue dans les colonnes de Sunulamb.

