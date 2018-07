Moussa Sow, Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo, Mbaye Niang et Salif Sané boudent l’avion spécial

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 09:23 | | 1 commentaire(s)|

Moussa Sow, Alfred Gomis, Mbaye Niang, Abdoulaye Diallo et Salif Sané ont boudé l’avion spécial qui devait les ramener à Dakar. Malgré les consignes fermes de la Fédération sénégalaise de foot qui a ordonné à tous les joueurs de rentrer tous ensemble au pays, les quatre "Lions" sont rentrés directement sur Paris.



Attendus à Dakar samedi à 19h, c’est finalement dans la nuit du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet vers les coups de 00h30 que les "Lions" ont foulé le sol sénégalais en provenance de Moscou, après leur élimination au premier tour de la Coupe du monde 2018. Dans cette délégation qui a atterri à l’aéroport, le défenseur Salif Sané, les gardiens de but Alfred Gomis et Abdoulaye Diallo, les attaquants Mbaye Niang et Moussa Sow n’y étaient pas.



D’après nos informations, ces derniers ont boudé le vol spécial pour rentrer directement sur Paris alors que la fédération sénégalaise de football avait ordonné à tous les joueurs de revenir tous ensemble sur Dakar, histoire de rendre le drapeau national. Une décision qui n’a pas été respectée par les quatre joueurs précipités, informe un membre de la délégation qui a voyagé avec l’équipe.



« Ils ont prétendu que la fédération ne tenait pas un discours franc sur l’heure précise du départ. L’autre chose est que, concernant le retour, on a donné des quotas aux familles des joueurs qui devaient voyager avec nous. Maintenant, chaque joueur devait respecter ce quota, car l’avion était presque plein. Donc, le souhait de certains joueurs d’amener avec nous toute leur famille, allait fausser tous nos plans. La preuve, les membres du Comité exécutif n’ont même pas voyagé avec nous, faute de place », explique notre interlocuteur.











Record

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook