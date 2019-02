Moussa Sow grand artisan de l’accueil populaire de Macky Sall à Madina Ndiathbé dans le Fouta

L'étape de Madina Ndiathbé dans le Fouta a été l'une des plus populaires pour le candidat de la Coalition Benno Bon Yakaar. L'artisan principal de cet accueil populaire est le Coordonnateur national du Puma.



Moussa Sow a, en effet, réussi le pari de la mobilisation en faisant rallier à Madina Ndiathbé ses nombreux militants et sympathisants mais, aussi, les populations de l'Ile-à-Morphil bénéficiaires du Programme d'Urgence et de Modernisation des Axes et territoires frontaliers.



A travers des pancartes, ces dernières ont exprimé leur reconnaissance au président sortant. Pour manifester sa joie, Macky Sall s'est permis un bain de foule malgré la chaleur et la poussière. Il a tenu à remercier ces populations et féliciter Moussa Sow.