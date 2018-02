Moussa Taye à Salihou Keita :" tu as bénéficié d’un soutien beaucoup plus grand de la part de Khalifa Sall" Moussa Taye du PS a presque "tué" Salihou Keïta, secrétaire général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) et membre de l'APR Plateau, avec cette lettre que Leral.net vous propose in extenso.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Février 2018 à 14:28 | | 3 commentaire(s)|

A mon cher ami Saliou Keita

Cher ami,

Je t’envoie ce mot pour t’inviter comme c’est toujours le cas à l’occasion de nos rencontres, à rester debout. Rester debout, c’est rester soi-même. C’est surtout, ne pas verser dans le zèle et la calomnie. J’en profite pour rappeler aussi une vérité pour que tous ces sbires, sauvageons et autres cerbères se calment.



A l’Alliance pour la république (APR), rares sont ceux qui connaissent véritablement l’origine et la nature des rapports entre Khalifa Sall et Macky Sall. Peut-être que les doyens Alioune Badara Cissé et Mbaye Ndiaye en savent quelque chose. Idrissa Seck qui présenta à Khalifa, « le jeune Macky, responsable de la CIS » bien avant 2000, en sait aussi quelque chose.



Macky Sall, en tant que Premier ministre et secrétaire général adjoint du Pds, connaît bien l’existence de cette caisse. Au plan formel. Il le connaît aussi en tant qu’opposant bien sûr, pour avoir sollicité le maire pour diverses raisons.



Cher ami,

Ce n’est point un délit encore moins un déshonneur pour un homme politique, de solliciter quelque soutien ou appui. Nous intercédons tous en faveur de camarades et de parents pour des bourses d’études, des prises en charge médicales, des financements de projets...Il n’y a aucun problème à ce niveau.



Tu parles de pays de droit. Je te précise que dans un Etat de droit, la présomption d’innocence est sacrée. Elle enveloppe le prévenu jusqu’au verdict DE FI NI TIF c’est-à-dire jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Économiste de formation, tu devrais aussi pouvoir distinguer les deniers publics qui comportent des deniers étatiques et des deniers d’autres collectivités publiques. Mais enfin…



Mon cher ami,

Tu n’as pas bénéficié de la caisse d’avance. Certes ! Mais, tu as bénéficié d’un soutien plus important et plus réconfortant de la part de Khalifa Sall: le soutien moral et affectif. TMTC (toi-même tu sais)



Cher ami,

Nul régime n’est éternel. L’amitié elle, peut être éternelle si elle est fondée sur la vérité. C’est pourquoi, j’ai tenu sincèrement à te dire « ma vérité ».



Amicalement !







Moussa TAYE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook