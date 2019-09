Moustapha Dia a tué Lalla Camara pour seulement…50 euros

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019

Pour une dose de cocaïne d’une valeur de 50 euros soit 32815 F CFA , Moustapha Dia, 22 ans a ôté la vie à l’étudiante sénégalaise Lalla Camara. Selon le journal Libération, la défunte aurait refusé de lui donner son code bancaire. Le journal précise que Moustapha Dia avait été hebergé par son frère Khadim qui était en couple avec Lalla Camara et ils étaient même sur le point de se marier. Ce dernier a été expulsé par son frère qui était excédé par son comportement.



Expulsé par son frère qui était excédé par son comportement, Moustapha Dia a attendu que Khadim s’absente pour commettre son crime. Lala, 26 ans, étudiante, a été ligoté et battue à mort, le 9 mars dernier, à Manchester, en Angleterre, dans son appartement. Qant à son meurtrier, il a été condamné à la vie à perpétuité.

