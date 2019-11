Moustapha Diakaté : Sibeth Ndiaye est « la nouvelle négresse de service de la laïcité islamophobe »

La déclaration de Sibeth Ndiaye sur le voile islamique fait réagir l’ancien ministre conseiller, Moustapha Diakhaté. Dans l’une de ses publications sur facebook, ce dernier qualifié la porte-porte du gouvernement français de « négresse de service de la laïcité islamophobe ». "Sibeth Ndiaye : la nouvelle négresse de service de la laïcité islamophobe. La porte-parole du gouvernement français que Nadine Morano qualifiait de "honte au Sénégal et à la France" dénigre le port du voile qu'elle considère comme "quelque chose qui tient de l'ordre de l'oppression de la femme". C'est certainement sa manière de faire allégeance à l'œcuménisme islamophobe qu'est la laïcité", a-t-il écrit.

Invitée des Matins de France Culture, Sibet Ndiaye, fille Farah Ndiaye, membre fondateur et ex nº2 du Pds et de la magistrate Mireille Ndiaye, a insinué que le port du voile est une "oppression de la femme". "Est-ce qu'une femme voilée est compatible avec les valeurs de la République ? Mon sentiment personnel, c'est que le voile est plutôt en lien avec quelque chose qui tient en dehors de l'oppression de la femme. C'est ma conviction de féministe. Mais je sais aussi parce que j'ai vécu très longuement en Seine-Saint-Denis, où vous avez une communauté musulmane importante, je sais aussi qu'il y a des femmes qui ne le ressentent pas comme tel. Quel est mon devoir politique ? C'est de m'assurer que les femmes qui font le choix de porter le voile, le font en toute liberté. Et donc je crée les conditions à l'école de l'apprentissage des valeurs républicaines. Et les femmes qui font ce choix là le font en conscience parce que c'est leur choix. Mais ça, je veux m'assurer. Je veux être certaine qu'elles ne sont pas contraintes", a-t-elle déclaré dans le média français.



